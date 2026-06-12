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Мортал Комбат 2
Расписание сеансов Мортал Комбат 2, 2026 в Алматы
12 июня 2026
Расписание сеансов Мортал Комбат 2, 12 июня 2026 в Алматы
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Halyk IMAX Kinopark 16
Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, RU
11:00
от
13:30
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00:20
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Kinoplexx 12 Alatau Plaza
г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza
2D, RU
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