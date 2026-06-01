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Мортал Комбат 2
Расписание сеансов Мортал Комбат 2, 2026 в Алматы
7 июня 2026
Расписание сеансов Мортал Комбат 2, 7 июня 2026 в Алматы
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Как купить билеты на сеанс фильма «Мортал Комбат 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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20:50
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Chaplin ADK
Сайран
2D, RU
14:40
от
20:10
от
Chaplin Mega Alma-Ata
г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
10:50
от
15:10
от
17:50
от
20:35
от
23:00
от
Chaplin MegaPark
Жибек Жолы
2D, RU
15:35
от
23:05
от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum)
г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, RU
12:30
от
13:50
от
18:15
от
00:25
от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
18:50
от
19:50
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