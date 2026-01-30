Меню
Расписание сеансов Гренландия 2: Миграция, 2026 в Алматы
1 февраля 2026
Расписание сеансов Гренландия 2: Миграция, 1 февраля 2026 в Алматы
Сайран
2D, RU
00:25
от
10:20
от
13:00
от
14:15
от
17:00
от
20:10
от
22:20
от
Chaplin Mega Alma-Ata
г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
00:15
от
10:25
от
11:05
от
12:10
от
13:10
от
13:50
от
14:20
от
15:00
от
16:25
от
17:00
от
18:25
от
19:05
от
21:25
от
22:05
от
23:30
от
Chaplin MegaPark
Жибек Жолы
2D, RU
00:30
от
10:20
от
11:05
от
12:25
от
14:30
от
15:05
от
16:35
от
17:40
от
19:45
от
22:25
от
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D, RU
10:20
от
12:35
от
14:50
от
17:05
от
19:20
от
21:00
от
21:35
от
23:50
от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum)
г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, RU
00:10
от
10:00
от
12:00
от
13:45
от
14:05
от
16:10
от
16:25
от
17:45
от
18:10
от
18:25
от
19:45
от
20:10
от
20:20
от
22:10
от
22:20
от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
10:30
от
12:40
от
14:50
от
15:50
от
19:50
от
20:50
от
22:00
от
22:10
от
23:00
от
23:10
от
00:20
от
01:20
от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
11:00
от
14:10
от
15:10
от
16:10
от
17:10
от
18:00
от
19:00
от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
11:50
от
17:20
от
18:20
от
23:10
от
00:10
от
Арман Достык
Абая
2D, RU
12:00
от
16:00
от
23:15
от
Арман Март 3Д
г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART
2D, RU
11:00
от
12:55
от
14:50
от
16:45
от
18:45
от
20:45
от
22:45
от
