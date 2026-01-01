Меню
Киноафиша
Алматы, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Киноафиша
Фильмы
Два сердца
Расписание сеансов Два сердца, 2020 в Алматы
15 января 2026
Расписание сеансов Два сердца, 15 января 2026 в Алматы
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Завтра
15
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Два сердца»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
OPEN CINEMA ALMATY
г. Алматы, ул. Жандосова 58/1, 3 этаж (вход со стороны Айманова)
2D
18:30
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
28 лет спустя: Храм из костей
Отзывы
2026, США, ужасы
Гипноз
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Акыркы дем
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Убойная суббота
Отзывы
2025, США / Канада, боевик, комедия
Охота на розового зайца
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Примат
Отзывы
2026, США, ужасы
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
У этого сериала про Годзиллу 7,0 на IMDb: 2 сезон «Монарха: Наследние монстров» стартует 27 февраля на Apple TV (новый трейлер уже тут)
Ошибка, к которой все привыкли: какое отчество было у сына Штирлица — нет, не Максимович
Досмотрели «Гамнет»? Включайте эти два фильма – они идеально подойдут тем, кто полюбил новинку
Обожаю фильмы с неожиданными поворотами, поэтому ни за что не пропущу эти новинки января 2026 —особенно заинтересовал №1
Марио в космосе, Сайлент Хилл по канону и новый «Мортал Комбат»: главные фильмы 2026 года по играм
Возраст актеров в «Благословите женщину» заставит ахнуть: это не брак, а мезальянс
Почему у Буратино не растет нос, а у Пиноккио растет как на дрожжах — объясняем на пальцах
«Мертвая царица собралась замуж за Алешу»: не советую всем смотреть эту часть «Трех богатырей» — дочь разрыдалась прямо в кинотеатре
Netflix ждет очередной хит: создатель «Игры в кальмара» Хван Дон-хёк готовит мрачный сериал про долги и азарт
От тизера новой «Мумии» у меня побежали мурашки: ничего общего в духе приключений с Бренданом Фрейзером больше не будет
Авторы хита Netflix «Кей-поп-охотницы на демонов» планируют оживить Фаркуада: сделают из него героя собственного мульта в приквеле
Не 6,7 млрд, как в первый раз, но очень близко: сколько уже собрал «Чебурашка 2» в прокате
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667