Меню
Киноафиша
Алматы, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Киноафиша
Фильмы
Аватар: Пламя и пепел
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Алматы
8 марта 2026
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 8 марта 2026 в Алматы
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
7
Завтра
8
пн
9
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Аватар: Пламя и пепел»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
17:00
от
18:00
от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
13:40
от
14:40
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ол сен емес
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Невеста!
Отзывы
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Соңғы махаббат
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Хамнет: История, вдохновившая Гамлета
Рецензия
Отзывы
2025, США, биография, драма
Вот это красавец! Любите Брагина из «Первого отдела»? Посмотрите этот сериал с Колесниковым — рейтинг 8,2 и место в топ-250
Невозможно не влюбиться: после финала «Первого отдела» я нашла еще один сериал с Колесниковым — рейтинг 8,1 и ТОП-250 как вам?
144 этажа тайн скоро раскроют главный секрет: когда выйдут 3 и 4 сезоны «Укрытия» с Ребеккой Фергюсон
Ждете продолжение «Первого отдела»? Плохая новость — ждать еще долго: стало известно, когда выйдет 6 сезон
Финальную серию «Детей перемен-2» впервые покажут в кино — что известно о специальном показе
«Настоящий визуальный фейерверк»: сериал «Хранилище 13» называют скрытой жемчужиной фантастики, а вы его пропустили
Салли и Майк, мы скучали! Прошло больше 20 лет после первого фильма: Pixar готовит продолжение «Корпорации монстров»
Кавилл из «Ведьмака» и Тормунд из «Игры престолов» встретятся у Гая Ричи — что известно о новом фильме
Зрители были в шоке, когда Хюррем вдруг пропала: почему Мерьем Узерли ушла из «Великолепного века»
Часовой выпуск «Смешариков» к 8 Марта уже посмотрели 988 491 раз: смело включайте и сами наслаждайтесь
«Это один из лучших фильмов Pixar за десять лет»: «Прыгунов» уже сравнивают с «Головоломкой» и «Элио»
Думала, уже все новинки Netflix пересмотрела, а потом нашла этот сериал 2026 года: 8 эпизодов можно залпом глянуть целиком
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667