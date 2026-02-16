Меню
Киноафиша
Алматы, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Киноафиша
Фильмы
Аватар: Пламя и пепел
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Алматы
18 февраля 2026
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 18 февраля 2026 в Алматы
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
16
Завтра
17
ср
18
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Аватар: Пламя и пепел»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
13:00
от
14:00
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
Грозовой перевал
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Копы в кино
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
380 слов — за один фильм: почему Джон Уик почти не разговаривает в кадре
Вы — истинный знаток Пушкина, если ответите на все вопросы о «Сказке о царе Салтане»: проверка знаний (тест)
А вы обращали внимание, во что одеты герои «Первого отдела»? Без реальных следователей и здесь не обошлось
Не «Невский», а разборок не меньше: эти 3 российских сериала обойдут популярные проекты на раз-два
Спустя 18 лет становится понятно, что настоящий злодей в «Дьявол носит Прада» вовсе не Миранда: вот кто издевался над Энди
Вы точно истинный знаток легендарного фильма СССР «Москва слезам не верит», если ответите на вопросы по сюжету (тест)
Американцы обожают этот фильм Гайдая с 8,2 на IMDb: «Бесценная нелепица»
Этот сериал называют «Игрой престолов» в космосе, а остальные из списка не хуже — рейтинги IMDb 8+
Даже «Сияние» так не унижали: лишь одна экранизация Кинга получилась настолько плохой, что от нее открестились сами актеры
Где найти атмосферу «Властелина колец» в 2026-м? В подборке 6 новых фэнтези про эльфов, демонов и пророчества
От этого печенья даже Нео не смог отказаться: повторяем рецепт Пифии на своей кухне
«Кольца власти» за $58 млн за серию, а «Очень странные дела» дышат в спину: 6 самых дорогих фантастических сериалов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667