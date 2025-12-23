Меню
Киноафиша
Алматы, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Киноафиша
Фильмы
Аватар: Пламя и пепел
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Алматы
27 декабря 2025
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 27 декабря 2025 в Алматы
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
23
Завтра
24
чт
25
сб
27
ср
31
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Аватар: Пламя и пепел»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, KZ
10:50
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Ассасин: Смертельная битва
Отзывы
2025, Китай, боевик, приключения, драма
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
План «Ш»
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Поймать монстра
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
5 сезон «Жуков» столкнет иностранцев и русских в деревне: в сериале впервые покажут настоящую зиму
Элли — это новый Нео? Почему свежий тизер «Волшебника изумрудного города-2» напоминает «Матрицу» (видео)
Что связывает новых «Душегубов» и хит с Васильевым? Заметили только самые внимательные
В этом фэнтези-сериале от BBC школа будет даже круче, чем Хогвартс: и выйдет он раньше «Гарри Поттера»
Кого Тихон Жизневский играл в «Ментовских войнах»: это сейчас он Майор Гром, а тогда был «оборотнем в погонах»
Этот сериал стал хитом Disney+ и получил 100% на Rotten Tomatoes: а ведь в первом сезоне его почти списали со счетов
Судьбу Брагина из «Первого отдела» решили в Сети: «Сколько может он в полковниках бегать?»
Поющая белка, 33 богатыря и Прилучный на троне: что показали в трейлере «Сказки о царе Салтане» — премьера 12 февраля 2026 года (видео)
Кровавый приквел «Спартака» покорил не только родной телеканал, но и Prime Video: спустя 12 лет — это настоящий успех
«Худшая копия своей матери»: в 25 сезоне «Тайн следствия» больше Ковальчук зрителей бесит только одна актриса
«Оно» — не единственная экранизация Кинга, в которой играл Билл Скарсгард: идеальное воплощение зла
Названы лучшие российские сериалы за последние 5 лет: в топе — сразу две громких драмы с Иваном Янковским
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667