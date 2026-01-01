Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Убийство в Восточном экспрессе Расписание сеансов Убийство в Восточном экспрессе, 2017 в Алматы 23 января 2026

Расписание сеансов Убийство в Восточном экспрессе, 23 января 2026 в Алматы

Билеты
Вся информация о фильме
пт 23
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Убийство в Восточном экспрессе»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
OPEN CINEMA ALMATY г. Алматы, ул. Жандосова 58/1, 3 этаж (вход со стороны Айманова)
2D
23:55 от
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Көз тимесін
Көз тимесін
2026, Казахстан, комедия
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
2026, США, ужасы
Тәубе
Тәубе
2026, Казахстан, драма
Казнить нельзя помиловать
Казнить нельзя помиловать
2026, США, фантастика
Охота на розового зайца
Охота на розового зайца
2025, Казахстан, драма
Гипноз
Гипноз
2026, Казахстан, драма
Акыркы дем
Акыркы дем
2025, Кыргызстан, драма
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше