Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Фокус Расписание сеансов Фокус, 2015 в Алматы 23 ноября 2025

Расписание сеансов Фокус, 23 ноября 2025 в Алматы

Билеты
Вся информация о фильме
вс 23
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Фокус»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
OPEN CINEMA ALMATY г. Алматы, ул. Жандосова 58/1, 3 этаж (вход со стороны Айманова)
2D
23:10 от
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Ауру
Ауру
2025, Казахстан, триллер
№37
№37
2025, Казахстан, драма
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Злая. Часть 2
Злая. Часть 2
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Шәй в большом городе
2025, Казахстан, комедия
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
Алло
Алло
2025, Казахстан, драма, комедия
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Бессмертный: Кровавая дорога домой
2025, Финляндия / США, боевик, военный
Бегущий человек
Бегущий человек
2025, США, фантастика
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Я бы тебя пнула, если бы могла
Я бы тебя пнула, если бы могла
2025, США, комедия, драма
За 1 минуту объясняем, чем закончился сериал «Камбэк» с Петровым: раскрываем секреты прошлого Компота
Тайное досье Маркуса Райта: за что его казнили в «Терминаторе» ещё до войны машин
Герои понравились, финал — нет: будет ли у «Васьки» на НТВ шанс исправиться во 2 сезоне
«Наш ответ "Крёстному отцу" и "Острым козырькам"»: почему «Константинополь» негласно прозвали главным криминальным открытием 2025 года
«Стоянов раздражает», пишут зрители: кто же тогда стал главной звездой сериала «Как приручить лису»
Съемки новой драмы от режиссера «Трассы» и «Аутсорса» Душана Глигорова завершены: чем удивит сериал «Враги» по сценарию Маловичко (фото)
Почему Т-800 в первом «Терминаторе» смог остановить только пресс: разобрали финал культового боевика по косточкам
Чем закончился сериал «Константинополь» и будет ли второй сезон: в деле Нератова и баронессы поставлена точка
Делориан разгонялся до 141 км/ч, чтобы переместиться во времени: и это едва ли не самая глупая ошибка фильма «Назад в будущее»
«Мурашки от каждого кадра»: зрители спорят, чья игра сильнее в сериале «Враг у ворот» — Янковского или Новина
Лучшим российским сериалом года стал проект с Иваном Янковским: взял главную награду премии «Сделано в России — 2025»
«Панфилов опять кривляется, а сценаристы перегибают»: второй сезон «Акушера» на НТВ зрители смотрят, скрипя зубами
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше