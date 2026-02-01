Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Ветер крепчает Расписание сеансов Ветер крепчает, 2013 в Алматы 16 февраля 2026

Расписание сеансов Ветер крепчает, 16 февраля 2026 в Алматы

Билеты
Вся информация о мультфильме
Завтра 16
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Ветер крепчает»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
OPEN CINEMA ALMATY г. Алматы, ул. Жандосова 58/1, 3 этаж (вход со стороны Айманова)
2D
18:30 от
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер, драма
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Копы в кино
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Наследник «Эпидемии» и «28 дней спустя»: фанатам вирусных хорроров нельзя пропустить «Заразу» с Нисоном от автора «Парка Юрского периода»
Не только «Метод» и «Мосгаз» цепляет: 3 российских детектива, которые многие пропустили, а зря
«Не пьянки ради, а дабы не отвыкнуть вовсе»: зрители выбрали самые сильные сцены «Первого отдела» перед новым сезоном
Сравнивают с «Чернобылем» и «Левиафаном»: у Netflix есть крутой 5-серийный триллер по реальной трагедии в море
«Сказка о царе Салтане» вышла в кино: за что хвалят и за что ругают фильм — первые отзывы уже в Сети
До премьеры 5 сезона «Первого отдела» остались считанные дни: эти 3 сериала помогут переждать паузу — в №1 в главной роли тоже Иван Колесников
Всего 6 серий, а интриг больше, чем в романе Агаты Кристи: сильный европейский детектив, который вы могли пропустить
У «Мосгаза» и «Места встречи изменить нельзя» оказался общий прототип главного героя: один человек на 2 культовых сериала
В саге об этом ни слова: почему красавец Том Реддл из «Гарри Поттера» превратился в змееподобного Волан-де-Морта
Не Голливуд, а пробирает сильнее: 4 скандинавских триллера, после которых не по себе — проглотите за выходные
«Зачем трогать шедевр», «Зашквар» или «Дайте шанс новой версии»: зрители в Сети жарко спорят о перезапуске «Каменской»
Финал шокировал даже фанатов «Спартака»: 92% рейтинга и уже готовый сценарий — почему 2 сезон «Дома Ашура» почти неизбежен
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше