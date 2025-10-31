Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Начало Расписание сеансов Начало, 2010 в Алматы 31 октября 2025

Расписание сеансов Начало, 31 октября 2025 в Алматы

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 31
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Начало»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
OPEN CINEMA ALMATY г. Алматы, ул. Жандосова 58/1, 3 этаж (вход со стороны Айманова)
2D
22:45 от
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Сыныптас
Сыныптас
2025, Казахстан, комедия
Бугония
Бугония
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
Перемирие
Перемирие
2025, Испания / Казахстан, драма
Бақыт құшағында
Бақыт құшағында
2025, Казахстан, мюзикл
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Оболочка
Оболочка
2024, США, ужасы, триллер
Капитан Байтасов
Капитан Байтасов
2025, Казахстан, драма
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Назад в 90-ые. Мен оралам
Назад в 90-ые. Мен оралам
2025, Казахстан, мелодрама
Сербская звезда из «Балканского рубежа», Безруков и Кологривый: для НТВ сняли эпический сериал о будущем землян и цивилизациях с других планет
Кровь, бензин и Хэллоуин: «Техасская резня бензопилой» — все части по порядку и как их смотреть без потери рассудка
Сергей Безруков с накладным носом и магией в глазах: вышел первый тизер сказки «Чудо-Юдо» — премьера 22 октября 2026 года (видео)
Вот-вот выйдет 17 эпизод: сколько серий будет в аниме «Гачиакута»
Финал — не финал: после «Дорогого Вилли» 1 ноября зрителей ждут еще 4 серии, но совсем другие — без актеров и сценария
Холод, снег и Маша как всегда в центре событий: зимнюю серию «Маши и Медведя» «Дело было в январе» посмотрели 77 миллионов зрителей
С чего начать и чем закончить марафон «Пилы»: идеальный порядок фильмов для ночи ужасов — 9 жутких историй с 2004 по 2023
«Убийства в одном здании» переезжают в Лондон: трио подкастеров снова ищет труп, но теперь под Биг-Беном — дата премьеры 6 сезона известна
Что случилось с Габриэлем Агрестом в 5 сезоне? Эта драма в «Леди Баг» запутала даже внимательных зрителей
Сериал от создателей «Первого отдела» и «Невского» стал №1 на ТВ: обошел «Анну Медиум 4» и «Закон тайги»
Финал «Миротворца» вышел громким, но непонятным: 5 вопросов, которые не дают фанатам спать спокойно — похоже, без 3 сезона не обойтись
В какой серии Маринетт влюбилась в Супер-Кота? Зрители не поняли, почему она забыла про Адриана
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше