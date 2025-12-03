Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Она - мужчина Расписание сеансов Она - мужчина, 2006 в Алматы

Расписание сеансов Она - мужчина, 2006 в Алматы

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 3
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Она - мужчина»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
OPEN CINEMA ALMATY г. Алматы, ул. Жандосова 58/1, 3 этаж (вход со стороны Айманова)
2D
18:30 от
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
№37
№37
2025, Казахстан, драма
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Bayguys
Bayguys
2025, Казахстан, комедия
Ауру
Ауру
2025, Казахстан, триллер
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Сожалею о тебе
Сожалею о тебе
2025, Германия / США, драма
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
Злая. Часть 2
Злая. Часть 2
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Алло
Алло
2025, Казахстан, драма, комедия
Шәй в большом городе
Шәй в большом городе
2025, Казахстан, комедия
Как Лукашина пустили в самолет по чужому билету: да он бы даже паспортный контроль не прошел... или в СССР прошел бы?
Три или два, а может уже все 4? «Метод» снова запутал зрителей: объясняем, сколько сезонов на самом деле
95% на Rotten Tomatoes, восторг критиков, рискованный сюжет: новый фильм с Тимоти Шаламе уже сравнивают с лучшими в десятилетии
Не продолжение, а приквел: Тарантино снимет третий фильм «Убить Билла», но без Умы Турман
Витя Мясник наведет порядок раз и навсегда: 5 сезон «Полярного» будет финальным?
Любите Кинга, но не любите ходить в кино? Тогда это точно вам понравится: уже известна дата выхода «Бегущего человека» в цифре
Такого монстра франшиза еще не видела: как можно убить Калиска из фильма «Хищник: Планета смерти» — он только кажется бессмертным
1 мотель, 10 подозреваемых и финал, к которому невозможно подготовиться: этому детективу больше 20 лет, но его до сих пор с упоением смотрят зрители
Настоящая джими-джими, ача-ача: индийские хиты, от которых в СССР все сходил с ума — и, кажется, мы опять тоже
В российской адаптации «Постучись в мою дверь» внезапно нашли отсылки к «Зимородку»: 5 самых ярких моментов
«Журналист-камикадзе» и город, где правят деньги: новый детектив-сериал с Итаном Хоуком заходит как холодный душ после бани
«С первой серии начинается замес, и от экрана не оторваться»: зрители пищат от восторга, начав смотреть «Черное облако 2»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше