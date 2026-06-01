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Киноафиша Фильмы Папасының қызы Расписание сеансов Папасының қызы, 2026 в Актобе 28 июня 2026

Расписание сеансов Папасының қызы, 28 июня 2026 в Актобе

Билеты
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Завтра 28
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Как купить билеты на сеанс фильма «Папасының қызы»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinopark 7 Keruencity г. Актобе, ул. М.Маметовой, 4, ТРЦ «KeruenCity Актобе»
2D, KZ
13:20 от 1700 ₸ 17:20 от 1700 ₸
Kinoplexx 7 Aktobe Mall г. Актобе, пр. Санкибай бытыра 14/1, Aktobe Mall, 2-этаж
2D, KZ
12:30 от 1700 ₸ 15:40 от 1700 ₸
Kinoplexx 7 Dalida Plaza г. Актобе, ТРЦ Dalida Plaza, пр. Алии Молдагуловой 74, 2 этаж
2D, KZ
14:10 от 1700 ₸ 17:50 от 1700 ₸
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