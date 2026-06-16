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Папасының қызы
Расписание сеансов Папасының қызы, 2026 в Актобе
17 июня 2026
Расписание сеансов Папасының қызы, 17 июня 2026 в Актобе
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Как купить билеты на сеанс фильма «Папасының қызы»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinopark 7 Keruencity
г. Актобе, ул. М.Маметовой, 4, ТРЦ «KeruenCity Актобе»
2D, KZ
10:50
от 2200 ₸
13:30
от 2200 ₸
15:50
от 2300 ₸
17:40
от 2300 ₸
18:20
от 2500 ₸
19:10
от 2500 ₸
22:30
от 2500 ₸
00:20
от 2300 ₸
Kinoplexx 7 Aktobe Mall
г. Актобе, пр. Санкибай бытыра 14/1, Aktobe Mall, 2-этаж
2D, KZ
10:20
от 1900 ₸
14:00
от 2100 ₸
17:20
от 2100 ₸
Kinoplexx 7 Dalida Plaza
г. Актобе, ТРЦ Dalida Plaza, пр. Алии Молдагуловой 74, 2 этаж
2D, KZ
10:40
от 1900 ₸
12:30
от 1900 ₸
14:10
от 2100 ₸
17:30
от 2100 ₸
18:00
от 2300 ₸
20:50
от 2300 ₸
Локомотив
г. Актобе, ул. Ш.Уалиханова, 35
2D, KZ
16:00
от 2000 ₸
20:00
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
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Рецензия
Отзывы
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Хотя бы кинода 4
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
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Отзывы
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Отзывы
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