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Киноафиша Фильмы Mangyshlaq express. Пойыздағы паника Расписание сеансов Mangyshlaq express. Пойыздағы паника, 2026 в Актобе 17 июня 2026

Расписание сеансов Mangyshlaq express. Пойыздағы паника, 17 июня 2026 в Актобе

Билеты
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Сегодня 16 Завтра 17 пт 19
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс фильма «Mangyshlaq express. Пойыздағы паника»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinopark 7 Keruencity г. Актобе, ул. М.Маметовой, 4, ТРЦ «KeruenCity Актобе»
2D, KZ
12:30 от 2200 ₸ 14:10 от 2300 ₸ 17:30 от 2300 ₸ 20:50 от 2500 ₸ 22:10 от 2500 ₸
Kinoplexx 7 Aktobe Mall г. Актобе, пр. Санкибай бытыра 14/1, Aktobe Mall, 2-этаж
2D, KZ
13:50 от 1900 ₸ 17:10 от 2100 ₸ 18:50 от 2300 ₸ 20:50 от 2300 ₸ 22:00 от 2300 ₸
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