Киноафиша
Фильмы
Көз тимесін
Расписание сеансов Көз тимесін, 2026 в Актобе
25 января 2026
Расписание сеансов Көз тимесін, 25 января 2026 в Актобе
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
25
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Көз тимесін»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinopark 7 Keruencity
г. Актобе, ул. М.Маметовой, 4, ТРЦ «KeruenCity Актобе»
2D, KZ
10:50
от 2700 ₸
12:40
от 2700 ₸
14:20
от 3100 ₸
18:10
от 3500 ₸
20:00
от 3500 ₸
21:50
от 3500 ₸
Локомотив
г. Актобе, ул. Ш.Уалиханова, 35
2D, KZ
15:00
от 2000 ₸
22:00
от 2500 ₸
