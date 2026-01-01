Меню
Киноафиша
Актобе, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Stray Kids: The dominATE Experience
Расписание сеансов Stray Kids: The dominATE Experience, 2026 в Актобе
7 февраля 2026
Расписание сеансов Stray Kids: The dominATE Experience, 7 февраля 2026 в Актобе
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Места съёмок
Вся информация о фильме
чт
5
сб
7
Формат сеанса
Все
EN
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Stray Kids: The dominATE Experience»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinopark 7 Keruencity
г. Актобе, ул. М.Маметовой, 4, ТРЦ «KeruenCity Актобе»
2D, EN
15:00
от 5000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Көз тимесін
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Тәубе
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Жалмауыз Кемпір
Отзывы
2026, Казахстан, ужасы
Возвращение в Сайлент Хилл
Отзывы
2026, США, ужасы
Казнить нельзя помиловать
Отзывы
2026, США, фантастика
Без лица
Отзывы
2025, Южная Корея, драма, детектив, триллер
Охота на розового зайца
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Гипноз
Отзывы
2026, Казахстан, драма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667