Киноафиша
Фильмы
Без лица
Расписание сеансов Без лица, 2025 в Актобе
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Сегодня
22
Как купить билеты на сеанс фильма «Без лица»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinopark 7 Keruencity
г. Актобе, ул. М.Маметовой, 4, ТРЦ «KeruenCity Актобе»
2D, RU
14:30
от 3100 ₸
