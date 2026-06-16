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Тролли возвращаются!
Расписание сеансов Тролли возвращаются!, 2026 в Актобе
16 июня 2026
Расписание сеансов Тролли возвращаются!, 16 июня 2026 в Актобе
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Тролли возвращаются!»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinopark 7 Keruencity
г. Актобе, ул. М.Маметовой, 4, ТРЦ «KeruenCity Актобе»
2D, RU
10:40
от 1700 ₸
16:40
от 1700 ₸
Kinoplexx 7 Aktobe Mall
г. Актобе, пр. Санкибай бытыра 14/1, Aktobe Mall, 2-этаж
2D, RU
10:30
от 1700 ₸
12:20
от 1700 ₸
15:40
от 1700 ₸
Kinoplexx 7 Dalida Plaza
г. Актобе, ТРЦ Dalida Plaza, пр. Алии Молдагуловой 74, 2 этаж
2D, RU
10:20
от 1700 ₸
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