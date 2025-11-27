Меню
Bayguys
Расписание сеансов Bayguys, 2025 в Актобе
Расписание сеансов Bayguys, 2025 в Актобе
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
27
Завтра
28
сб
29
Формат сеанса
Все
KZ
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Bayguys»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinopark 7 Keruencity
г. Актобе, ул. М.Маметовой, 4, ТРЦ «KeruenCity Актобе»
2D, KZ
16:30
от 3100 ₸
20:10
от 3500 ₸
22:00
от 3500 ₸
23:50
от 3100 ₸
Локомотив
г. Актобе, ул. Ш.Уалиханова, 35
2D, KZ
20:00
от 2000 ₸
2D, RU
21:00
от 2000 ₸
