Фильмы
Шәй в большом городе
Расписание сеансов Шәй в большом городе, 2025 в Актобе
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Вся информация о фильме
г. Актобе, ул. М.Маметовой, 4, ТРЦ «KeruenCity Актобе»
2D, KZ
10:30
от 2700 ₸
12:30
от 2700 ₸
14:20
от 3100 ₸
16:20
от 3100 ₸
18:20
от 3500 ₸
19:50
от 3500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Шәй в большом городе
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Злая. Часть 2
Отзывы
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бегущий человек
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Кролецып и Сурок Времени
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Отзывы
2025, Финляндия / США, боевик, военный
