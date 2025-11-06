Меню
Фильмы
Gold'n Рахат
Расписание сеансов Gold'n Рахат, 2025 в Актобе
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
6
Завтра
7
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Gold'n Рахат»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinopark 7 Keruencity
г. Актобе, ул. М.Маметовой, 4, ТРЦ «KeruenCity Актобе»
2D, KZ
23:20
от 3500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Отзывы
2025, США, фантастика
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Gold'n Рахат
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Кролецып и Сурок Времени
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Русалочка. Начало приключений
Отзывы
2021, Китай, анимация
Оболочка
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Охота за тенью
Отзывы
2025, Китай / Гонконг, боевик, криминал, драма
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Пушистые каникулы
Отзывы
2025, Португалия / Испания, приключения, комедия, семейный
