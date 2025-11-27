Меню
Киноафиша
Актобе, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Джекпот
Расписание сеансов Джекпот, 2025 в Актобе
Расписание сеансов Джекпот, 2025 в Актобе
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
27
Завтра
28
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Джекпот»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinopark 7 Keruencity
г. Актобе, ул. М.Маметовой, 4, ТРЦ «KeruenCity Актобе»
2D, RU
00:00
от 3100 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Bayguys
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Сожалею о тебе
Рецензия
Отзывы
2025, Германия / США, драма
Шәй в большом городе
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Джекпот
Отзывы
2025, США, боевик
Злая. Часть 2
Отзывы
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Маша и Медведи
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
На «Форсаже 11» ничего не закончится: какие сериалы снимут по франшизе
Для мужчины это — смертный приговор: почему Пол Атрейдес в «Дюне 2» выпил Воду жизни и выжил, хотя был обречен
Он существовал еще до начала вселенной: кто бог покемонов?
В Большом театре провели 5 суток: где снимали «Хроники русской революции» — нарисовано далеко не все
Фатих женится под дулом пистолета, а под бинтами — новая Доа: «Клюквенный щербет» одним махом превратили в новый сериал-триллер
«Не могу оторваться, смотрю до четырёх утра»: главный эксперт по турдизи Ксения Бородина назвала 5 лучших турецких сериалов
«У меня волосы встали дыбом»: после этого триллера люди не могут прийти в себя — заставляет посмотреть на жизнь под другим углом
38 716 просмотров за 2 часа: вышла новая серия «Маши и Медведя» «Держи язык за зубами» — вот где смотреть в хорошем качестве (видео)
Когда-нибудь задумывались, почему Джон Уик всегда в костюме? А ведь в черном он был всего раз за всю франшизу
В России сняли свое «Холодное сердце»: в главной роли Никита Кологривый— ему составит компанию звезда «Слова пацана»
Британский ответ «Тайнам следствия»: сколько сезонов в сериале «Чисто английские убийства»
Хоть Хемсворта в «Ведьмаке» все критиковали, но в одном он точно хорош: боевка стала в разы лучше — благодаря ему
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667