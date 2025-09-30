Меню
Qaitadan
Расписание сеансов Qaitadan, 2025 в Актобе
Расписание сеансов Qaitadan, 2025 в Актобе
Как купить билеты на сеанс фильма «Qaitadan»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinopark 7 Keruencity
г. Актобе, ул. М.Маметовой, 4, ТРЦ «KeruenCity Актобе»
2D, KK
15:00
от 1500 ₸
18:40
от 1500 ₸
21:40
от 1500 ₸
22:40
от 1500 ₸
00:30
от 1500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Qaitadan
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Аменгер
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Джунглилау
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Агент & Irbis
Отзывы
2025, Казахстан, комедия, боевик
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Таинственная девушка
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Укради жениха, если сможешь
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Немолодые молодожены
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Нескромные
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия
Большое смелое красивое путешествие
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
