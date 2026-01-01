Меню
Киноафиша
Актобе, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Ловушка для кролика
Расписание сеансов Ловушка для кролика, 2025 в Актобе
Расписание сеансов Ловушка для кролика, 2025 в Актобе
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Факты
Вся информация о фильме
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
GOAT: Мечтай по крупному
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Қызым
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Этот фильм Андресяна заработал самый высокий рейтинг: драме о войне не могут простить только Прилучного и армянских женщин с филлерами
Думала, что лучшие сериалы по типу «Бумажного дома» делает Испания, пока не открыла для себя Италию — посмотрела взахлеб эти 8 эпизодов
Неужели дождались: первый за 7 лет фильм по «Звёздным войнам» выйдет уже 22 мая — там и красавчик Педро Паскаль снимается
Зачем Гелу Месхи переозвучили в «Берлинской жаре»: читатели «КиноАфиши» в бешенстве — «это ужасно»
Думала, обсуждать будут сюжет, а обсуждают Колесникова: 5 сезон «Первого отдела» стартовал шумно — актера обвинили в «легкой халтурке»
Такого во вселенной «Хищника» на экране еще не было: вот каких яутжа покажут в «Планете смерти 2»
Это было много лет назад: почему Марат Башаров ушел из шоу «Ледниковый период», хотя был лидером
Ни триумфа на «Оскаре», ни статуса культового: 3 причины, почему «Хоббит» не повторил успех «Властелина колец»
Как возлюбленная Шибанова спасла жену Брагина из «Первого отдела»: вы могли не заметить этот момент
«Ландыши», «Аутсорс», «Этерна» и даже Шурик там есть: кто забрал главные награды премии «Большая Цифра-2026»
Горбатов, Пересильд и Бикович в новом фильме о Петре I: «Рождение империи» уже называют лучшей исторической драмой последних лет
Давно я так не хохотала: залпом посмотрела «Зомби-детектив» с рейтингом 9,1 — не ожидала такой лёгкости и милоты
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667