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Закулисье реальности
Расписание сеансов Закулисье реальности, 2026 в Актобе
7 июня 2026
Расписание сеансов Закулисье реальности, 7 июня 2026 в Актобе
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Как купить билеты на сеанс фильма «Закулисье реальности»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinopark 7 Keruencity
г. Актобе, ул. М.Маметовой, 4, ТРЦ «KeruenCity Актобе»
2D, RU
16:20
от 3100 ₸
18:20
от 3500 ₸
19:30
от 2500 ₸
20:20
от 3500 ₸
21:30
от 3500 ₸
22:30
от 3500 ₸
00:30
от 3100 ₸
Kinoplexx 7 Aktobe Mall
г. Актобе, пр. Санкибай бытыра 14/1, Aktobe Mall, 2-этаж
2D, RU
14:50
от 2800 ₸
17:20
от 2800 ₸
19:50
от 3200 ₸
22:00
от 3200 ₸
00:20
от 2800 ₸
Kinoplexx 7 Dalida Plaza
г. Актобе, ТРЦ Dalida Plaza, пр. Алии Молдагуловой 74, 2 этаж
2D, RU
15:50
от 2800 ₸
18:00
от 3200 ₸
19:20
от 3200 ₸
21:30
от 3200 ₸
23:00
от 3200 ₸
23:40
от 2800 ₸
В прокате
Премьеры
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