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Киноафиша Фильмы Закулисье реальности Расписание сеансов Закулисье реальности, 2026 в Актобе 7 июня 2026

Расписание сеансов Закулисье реальности, 7 июня 2026 в Актобе

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Сегодня 6 Завтра 7
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Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinopark 7 Keruencity г. Актобе, ул. М.Маметовой, 4, ТРЦ «KeruenCity Актобе»
2D, RU
16:20 от 3100 ₸ 18:20 от 3500 ₸ 19:30 от 2500 ₸ 20:20 от 3500 ₸ 21:30 от 3500 ₸ 22:30 от 3500 ₸ 00:30 от 3100 ₸
Kinoplexx 7 Aktobe Mall г. Актобе, пр. Санкибай бытыра 14/1, Aktobe Mall, 2-этаж
2D, RU
14:50 от 2800 ₸ 17:20 от 2800 ₸ 19:50 от 3200 ₸ 22:00 от 3200 ₸ 00:20 от 2800 ₸
Kinoplexx 7 Dalida Plaza г. Актобе, ТРЦ Dalida Plaza, пр. Алии Молдагуловой 74, 2 этаж
2D, RU
15:50 от 2800 ₸ 18:00 от 3200 ₸ 19:20 от 3200 ₸ 21:30 от 3200 ₸ 23:00 от 3200 ₸ 23:40 от 2800 ₸
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