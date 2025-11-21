Меню
Киноафиша
Актобе, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Я бы тебя пнула, если бы могла
Расписание сеансов Я бы тебя пнула, если бы могла, 2025 в Актобе
Расписание сеансов Я бы тебя пнула, если бы могла, 2025 в Актобе
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
21
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Я бы тебя пнула, если бы могла»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinopark 7 Keruencity
г. Актобе, ул. М.Маметовой, 4, ТРЦ «KeruenCity Актобе»
2D, RU
13:20
от 2700 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Шәй в большом городе
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Злая. Часть 2
Отзывы
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бегущий человек
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Кролецып и Сурок Времени
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Отзывы
2025, Финляндия / США, боевик, военный
Герои понравились, финал — нет: будет ли у «Васьки» на НТВ шанс исправиться во 2 сезоне
Чем закончился сериал «Константинополь» и будет ли второй сезон: в деле Нератова и баронессы поставлена точка
Что не так с фильмом «Сущность»? Камбербэтчу за него прочат «Оскара» — но критики дают ему позорные 58%
«Хабенского жалко: он выше такого материала»: как фанаты встретили возвращение Меглина и чем удивил 3 сезон — первые отзывы
Делориан разгонялся до 141 км/ч, чтобы переместиться во времени: и это едва ли не самая глупая ошибка фильма «Назад в будущее»
«Мурашки от каждого кадра»: зрители спорят, чья игра сильнее в сериале «Враг у ворот» — Янковского или Новина
Финал уже 21 ноября: вспоминаем, что происходило в драме «Как приручить лису» — краткое содержание всех серий
Лучшим российским сериалом года стал проект с Иваном Янковским: взял главную награду премии «Сделано в России — 2025»
Энергия «Невского», драматургия — более личная: на Premier и РЕН ТВ выйдет сериал, где герой попадает в криминальный мир, чтобы спасти брата
Съемки новой драмы от режиссера «Трассы» и «Аутсорса» Душана Глигорова завершены: чем удивит сериал «Враги» по сценарию Маловичко (фото)
«Наш ответ "Крёстному отцу" и "Острым козырькам"»: почему «Константинополь» негласно прозвали главным криминальным открытием 2025 года
Более 3000 эпизодов, но любимых около 10: самые лучшие серии «Следа» про сотрудников ФЭС по мнению зрителей, которые надо смотреть в первую очередь
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667