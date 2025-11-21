Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Я бы тебя пнула, если бы могла Расписание сеансов Я бы тебя пнула, если бы могла, 2025 в Актобе

Расписание сеансов Я бы тебя пнула, если бы могла, 2025 в Актобе

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 21
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Я бы тебя пнула, если бы могла»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinopark 7 Keruencity г. Актобе, ул. М.Маметовой, 4, ТРЦ «KeruenCity Актобе»
2D, RU
13:20 от 2700 ₸
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Ауру
Ауру
2025, Казахстан, триллер
№37
№37
2025, Казахстан, драма
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Шәй в большом городе
2025, Казахстан, комедия
Злая. Часть 2
Злая. Часть 2
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Алло
Алло
2025, Казахстан, драма, комедия
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
Бегущий человек
Бегущий человек
2025, США, фантастика
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Сыныптас
Сыныптас
2025, Казахстан, комедия
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Бессмертный: Кровавая дорога домой
2025, Финляндия / США, боевик, военный
Герои понравились, финал — нет: будет ли у «Васьки» на НТВ шанс исправиться во 2 сезоне
Чем закончился сериал «Константинополь» и будет ли второй сезон: в деле Нератова и баронессы поставлена точка
Что не так с фильмом «Сущность»? Камбербэтчу за него прочат «Оскара» — но критики дают ему позорные 58%
«Хабенского жалко: он выше такого материала»: как фанаты встретили возвращение Меглина и чем удивил 3 сезон — первые отзывы
Делориан разгонялся до 141 км/ч, чтобы переместиться во времени: и это едва ли не самая глупая ошибка фильма «Назад в будущее»
«Мурашки от каждого кадра»: зрители спорят, чья игра сильнее в сериале «Враг у ворот» — Янковского или Новина
Финал уже 21 ноября: вспоминаем, что происходило в драме «Как приручить лису» — краткое содержание всех серий
Лучшим российским сериалом года стал проект с Иваном Янковским: взял главную награду премии «Сделано в России — 2025»
Энергия «Невского», драматургия — более личная: на Premier и РЕН ТВ выйдет сериал, где герой попадает в криминальный мир, чтобы спасти брата
Съемки новой драмы от режиссера «Трассы» и «Аутсорса» Душана Глигорова завершены: чем удивит сериал «Враги» по сценарию Маловичко (фото)
«Наш ответ "Крёстному отцу" и "Острым козырькам"»: почему «Константинополь» негласно прозвали главным криминальным открытием 2025 года
Более 3000 эпизодов, но любимых около 10: самые лучшие серии «Следа» про сотрудников ФЭС по мнению зрителей, которые надо смотреть в первую очередь
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше