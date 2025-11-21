Меню
Киноафиша Фильмы Злая. Часть 2 Расписание сеансов Злая. Часть 2, 2025 в Актобе

Расписание сеансов Злая. Часть 2, 2025 в Актобе

Вся информация о фильме
Завтра 21
Kinopark 7 Keruencity г. Актобе, ул. М.Маметовой, 4, ТРЦ «KeruenCity Актобе»
2D, RU
11:00 от 2700 ₸ 13:30 от 2700 ₸ 16:10 от 3100 ₸ 18:40 от 3500 ₸ 19:40 от 3500 ₸
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Ауру
Ауру
2025, Казахстан, триллер
№37
№37
2025, Казахстан, драма
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Шәй в большом городе
2025, Казахстан, комедия
Злая. Часть 2
Злая. Часть 2
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Алло
Алло
2025, Казахстан, драма, комедия
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
Бегущий человек
Бегущий человек
2025, США, фантастика
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Сыныптас
Сыныптас
2025, Казахстан, комедия
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Бессмертный: Кровавая дорога домой
2025, Финляндия / США, боевик, военный
