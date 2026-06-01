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День разоблачения
Расписание сеансов День разоблачения, 2026 в Актобе
28 июня 2026
Расписание сеансов День разоблачения, 28 июня 2026 в Актобе
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Как купить билеты на сеанс фильма «День разоблачения»?
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20:50
от 400 ₸
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20:50
от 400 ₸
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20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinopark 7 Keruencity
г. Актобе, ул. М.Маметовой, 4, ТРЦ «KeruenCity Актобе»
2D, RU
13:00
от 2700 ₸
22:10
от 3500 ₸
Kinoplexx 7 Aktobe Mall
г. Актобе, пр. Санкибай бытыра 14/1, Aktobe Mall, 2-этаж
2D, RU
17:20
от 2800 ₸
Kinoplexx 7 Dalida Plaza
г. Актобе, ТРЦ Dalida Plaza, пр. Алии Молдагуловой 74, 2 этаж
2D, RU
11:00
от 2400 ₸
16:40
от 2800 ₸
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