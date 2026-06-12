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Киноафиша Фильмы Очень страшное кино 6 Расписание сеансов Очень страшное кино 6, 2026 в Актобе 13 июня 2026

Расписание сеансов Очень страшное кино 6, 13 июня 2026 в Актобе

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Как купить билеты на сеанс фильма «Очень страшное кино 6»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinopark 7 Keruencity г. Актобе, ул. М.Маметовой, 4, ТРЦ «KeruenCity Актобе»
2D, RU
22:00 от 3500 ₸ 22:30 от 3500 ₸ 23:40 от 3100 ₸ 00:20 от 3100 ₸
Kinoplexx 7 Aktobe Mall г. Актобе, пр. Санкибай бытыра 14/1, Aktobe Mall, 2-этаж
2D, RU
22:00 от 3200 ₸ 23:30 от 3200 ₸ 00:00 от 2800 ₸ 00:30 от 2800 ₸
Kinoplexx 7 Dalida Plaza г. Актобе, ТРЦ Dalida Plaza, пр. Алии Молдагуловой 74, 2 этаж
2D, RU
22:00 от 3200 ₸ 23:20 от 3200 ₸ 00:10 от 2800 ₸
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