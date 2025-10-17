Меню
Бэмби: Лесной кошмар
Расписание сеансов Бэмби: Лесной кошмар, 2024 в Актобе
Расписание сеансов Бэмби: Лесной кошмар, 2024 в Актобе
Сегодня
17
Kinopark 7 Keruencity
г. Актобе, ул. М.Маметовой, 4, ТРЦ «KeruenCity Актобе»
2D, RU
17:40
от 3300 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Назад в 90-ые. Мен оралам
Отзывы
2025, Казахстан, мелодрама
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Черный телефон 2
Отзывы
2025, США, ужасы
Кролик Момо. Большая погоня
Отзывы
2025, Турция, анимация
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Ужастики. Ожившие рисунки
Отзывы
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
Ледяной предел
Отзывы
2025, США, триллер
Бэмби: Лесной кошмар
Отзывы
2024, Великобритания, ужасы, триллер
Опасные связи
Отзывы
2024, США, ужасы, детектив, триллер
«Этот фильм изменил мою жизнь»: Нолан назвал своего фаворита на «Оскар-2026» – Ди Каприо с его «Битвой за битвой» в пролете
«Прострелил ему зад и прикончил»: в первом финале «Криминального чтива» было море крови – Тарантино поменял все в последний момент
Стивен Кинг уже оценил нового «Бегущего человека»: автор сравнил премьеру с культовым хитом 80-х, снятым вообще не по его книгам
Подросток, которому звонят с того света: сколько лет Гвен в «Черном телефоне 2» - и почему это важно для сюжета хоррора от сына Стивена Кинга
Два удара ножом в живот — и хоть бы хны: позорный киноляп с Арьей Старк, который разрушил реализм «Игры престолов»
Почему маме Паши всего 37 лет? Третий сезон «Праздников» усилят новой неожиданной героиней
Конан Дойл такого никогда не писал: откуда взялась фраза «Элементарно, Ватсон», с которой в СССР сочинили сотни анекдотов
Конспирологи, инопланетяне и черная сатира: у Sci-Fi-новинки с лысой Эммой Стоун почти идеальный рейтинг – и серьезный недостаток лишь один
«Уровень седьмого класса средней школы»: Отар Кушанашвили разнес в пух и прах Козловского в сериале «Бар "Один звонок"»
«Сериал честно понравился, но есть одно но»: «Олдскул» с Ароновой закончился – стоит ли его смотреть тем, кто еще не начинал?
Осталось много вопросов: зрители недовольны финалом сериала «Баранкины и камни силы», но, кажется, это намек на продолжение
На Западе назвали 5 аниме, которые почти во всем круче «Аркейна»: с №2 в России согласятся едва ли, к №3 вопросов нет
