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Киноафиша Фильмы Грязные деньги Расписание сеансов Грязные деньги, 2025 в Актобе 24 июня 2026

Расписание сеансов Грязные деньги, 24 июня 2026 в Актобе

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Как купить билеты на сеанс фильма «Грязные деньги»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx 7 Aktobe Mall г. Актобе, пр. Санкибай бытыра 14/1, Aktobe Mall, 2-этаж
2D, RU
19:30 от 2300 ₸ 21:30 от 2300 ₸ 23:30 от 2300 ₸
Kinoplexx 7 Dalida Plaza г. Актобе, ТРЦ Dalida Plaza, пр. Алии Молдагуловой 74, 2 этаж
2D, RU
21:20 от 2300 ₸ 22:20 от 2300 ₸ 23:20 от 2300 ₸ 00:20 от 2100 ₸
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