Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Крушитель Расписание сеансов Крушитель, 2025 в Актобе

Расписание сеансов Крушитель, 2025 в Актобе

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 13 Завтра 14
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Крушитель»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinopark 7 Keruencity г. Актобе, ул. М.Маметовой, 4, ТРЦ «KeruenCity Актобе»
2D, RU
00:10 от 3100 ₸
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Какого ты рода?
Какого ты рода?
2025, Казахстан, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Ауру
Ауру
2025, Казахстан, триллер
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Bayguys
Bayguys
2025, Казахстан, комедия
Крушитель
Крушитель
2025, США, биография, драма
Мышиный переполох
Мышиный переполох
2025, Норвегия, семейный, комедия
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Стич-Хэд. Хранитель монстров
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Тихая ночь, смертельная ночь
Тихая ночь, смертельная ночь
2025, США / Канада, ужасы
№37
№37
2025, Казахстан, драма
План «Ш»
План «Ш»
2025, Казахстан, комедия
Почему в «Трех котах» говорят «миу-миу-миу-миу», а не «мяу»: есть точное объяснение — а ведь дети повторяют это бесконечно (бедные родители)
Стоянову бросили вызов: в фильме «На деревню дедушке 2» появится звезда «Сватов» Фёдор Добронравов — вот кого он там сыграет
«Войну миров» Бекмамбетова с рейтингом на КП 3,7 и 4% свежести на RT Metacritic назвал худшим фильмом 2025: кто еще в этом позорном списке?
3 российских новогодних сериала, после которых срочно захочется купить бенгальских огней и мандаринов: создают атмосферу на раз-два
«Очень странные дела» едва удержались на вершине: этот российский сериал чуть не сбросил хит Netflix в рейтинге лучших
«Полярный», «Зверобой» и «Склиф»: чем жила аудитория PREMIER на этой неделе — зрители выбрали свой ТОП-10 с 8 по 13 декабря 2025
Сериал, где конец света — это радость: «Из многих» готовится к финалу на Apple TV — точные даты выхода 2-х последних эпизодов
«Сериал себя изжил...скучно»: обсуждение 8 сезона «Скорой помощи» вышло за пределы фан-сообществ — зрители назвали главный минус
«"28 лет спустя: Храм из костей" – один из величайших фильмов ужасов десятилетия»: критики посмотрели новый хоррор ДаКосты и оставили честные отзывы
В «Звездных войнах» сплагиатили легендарную советскую фантастику: даже имя Дарта Вейдера Лукас придумал не сам
У Netflix новый фаворит: этот исторический сериал рекомендуют 91% критиков и 86% зрителей — и он гораздо увлекательнее «Охоты за убийцей»
Настоящее сокровище для киноманов: кинокритик Сергей Сычёв — о фильмах, которые нельзя откладывать зимой 2025-2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше