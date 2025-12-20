Меню
Фильмы
Зверополис 2
Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Актобе
21 декабря 2025
Расписание сеансов Зверополис 2, 21 декабря 2025 в Актобе
Локомотив
г. Актобе, ул. Ш.Уалиханова, 35
2D, RU
12:00
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Ассасин: Смертельная битва
Отзывы
2025, Китай, боевик, приключения, драма
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Поймать монстра
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
