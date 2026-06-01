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Властелины Вселенной
Расписание сеансов Властелины Вселенной, 2026 в Актобе
24 июня 2026
Расписание сеансов Властелины Вселенной, 24 июня 2026 в Актобе
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Как купить билеты на сеанс фильма «Властелины Вселенной»?
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Время сеанса
20:50
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20:50
от 400 ₸
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20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinopark 7 Keruencity
г. Актобе, ул. М.Маметовой, 4, ТРЦ «KeruenCity Актобе»
2D, RU
10:40
от 2200 ₸
14:50
от 2300 ₸
17:20
от 2300 ₸
Kinoplexx 7 Aktobe Mall
г. Актобе, пр. Санкибай бытыра 14/1, Aktobe Mall, 2-этаж
2D, RU
11:40
от 1900 ₸
14:10
от 2100 ₸
16:50
от 2100 ₸
Kinoplexx 7 Dalida Plaza
г. Актобе, ТРЦ Dalida Plaza, пр. Алии Молдагуловой 74, 2 этаж
2D, RU
10:00
от 1900 ₸
10:10
от 1900 ₸
14:40
от 2100 ₸
В прокате
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