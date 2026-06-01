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Бишарашки в Индии: В поисках мамы
Расписание сеансов Бишарашки в Индии: В поисках мамы, 2026 в Актау
25 июня 2026
Расписание сеансов Бишарашки в Индии: В поисках мамы, 25 июня 2026 в Актау
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Как купить билеты на сеанс фильма «Бишарашки в Индии: В поисках мамы»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
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20:50
от 400 ₸
Kinoplexx 7 Saya Park
г. Актау, ТРЦ Saya Park, мкр. 10, 2 этаж
2D, KZ
10:00
от 2600 ₸
11:30
от 2600 ₸
13:00
от 2600 ₸
14:30
от 3000 ₸
16:00
от 3000 ₸
17:30
от 3000 ₸
19:00
от 3400 ₸
20:30
от 3400 ₸
22:00
от 3400 ₸
23:30
от 3000 ₸
Kinoplexx Aktau
г. Актау, 16 мкрн, ТРК «Актау»
2D, RU
20:00
от 3000 ₸
21:30
от 3000 ₸
23:00
от 3000 ₸
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