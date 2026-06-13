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Когда солнце взойдет с запада
Расписание сеансов Когда солнце взойдет с запада, 2027 в Актау
17 июня 2026
Расписание сеансов Когда солнце взойдет с запада, 17 июня 2026 в Актау
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Как купить билеты на сеанс фильма «Когда солнце взойдет с запада»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
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Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Nar Cinema
ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, KZ
22:00
от 1500 ₸
23:35
от 1500 ₸
Жалын 3D Актау
г. Актау, 14 мкрн, ТРЦ «Астана»
2D, RU
22:10
от 1200 ₸
23:35
от 1200 ₸
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