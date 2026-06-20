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Киноафиша Фильмы Папасының қызы Расписание сеансов Папасының қызы, 2026 в Актау 22 июня 2026

Расписание сеансов Папасының қызы, 22 июня 2026 в Актау

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 20 Завтра 21 пн 22 вт 23 ср 24
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс фильма «Папасының қызы»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Nar Cinema ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, KZ
15:35 от 900 ₸ 17:40 от 1000 ₸ 19:05 от 1400 ₸
Жалын 3D Актау г. Актау, 14 мкрн, ТРЦ «Астана»
2D, KZ
18:05 от 1100 ₸
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