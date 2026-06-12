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Киноафиша Фильмы Mangyshlaq express. Пойыздағы паника Расписание сеансов Mangyshlaq express. Пойыздағы паника, 2026 в Актау 14 июня 2026

Расписание сеансов Mangyshlaq express. Пойыздағы паника, 14 июня 2026 в Актау

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Вся информация о фильме
Сегодня 12 Завтра 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс фильма «Mangyshlaq express. Пойыздағы паника»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Nar Cinema ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, KZ
22:05 от 1500 ₸ 23:50 от 1500 ₸
Жалын 3D Актау г. Актау, 14 мкрн, ТРЦ «Астана»
2D, KZ
16:45 от 1000 ₸ 20:10 от 1100 ₸
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