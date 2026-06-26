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Обитель зла: Мутация
Расписание сеансов Обитель зла: Мутация, 2026 в Актау
30 июня 2026
Расписание сеансов Обитель зла: Мутация, 30 июня 2026 в Актау
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Как купить билеты на сеанс фильма «Обитель зла: Мутация»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
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20:50
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Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Nar Cinema
ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, RU
18:00
от 1400 ₸
Жалын 3D Актау
г. Актау, 14 мкрн, ТРЦ «Астана»
2D, RU
18:00
от 1100 ₸
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