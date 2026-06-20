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Киноафиша Фильмы Обитель зла: Мутация Расписание сеансов Обитель зла: Мутация, 2026 в Актау 23 июня 2026

Расписание сеансов Обитель зла: Мутация, 23 июня 2026 в Актау

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 20 Завтра 21 пн 22 вт 23 ср 24
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Как купить билеты на сеанс фильма «Обитель зла: Мутация»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Nar Cinema ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, RU
18:20 от 1400 ₸ 21:50 от 1500 ₸
Жалын 3D Актау г. Актау, 14 мкрн, ТРЦ «Астана»
2D, RU
17:10 от 1000 ₸
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