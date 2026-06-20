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Обитель зла: Мутация
Расписание сеансов Обитель зла: Мутация, 2026 в Актау
22 июня 2026
Расписание сеансов Обитель зла: Мутация, 22 июня 2026 в Актау
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Как купить билеты на сеанс фильма «Обитель зла: Мутация»?
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Время сеанса
20:50
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20:50
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Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Nar Cinema
ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, RU
18:20
от 1400 ₸
21:50
от 1500 ₸
Байтерек 3D cinema
г. Актау, 27 мкрн, ТРЦ «Байтерек», 3-й этаж
2D, RU
12:25
от 1500 ₸
19:50
от 2000 ₸
21:30
от 2000 ₸
23:10
от 2000 ₸
Жалын 3D Актау
г. Актау, 14 мкрн, ТРЦ «Астана»
2D, RU
17:10
от 1000 ₸
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