Киноафиша Фильмы Соңғы махаббат Расписание сеансов Соңғы махаббат, 2026 в Актау 2 марта 2026

Расписание сеансов Соңғы махаббат, 2 марта 2026 в Актау

Nar Cinema ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, KZ
14:00 от 900 ₸ 16:10 от 1000 ₸ 19:00 от 1400 ₸ 20:05 от 1500 ₸ 21:55 от 1500 ₸ 23:45 от 1500 ₸
Жалын 3D Актау г. Актау, 14 мкрн, ТРЦ «Астана»
2D, KZ
18:10 от 1100 ₸ 22:00 от 1200 ₸ 23:55 от 1200 ₸
Соңғы махаббат
2026, Казахстан, мелодрама
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Абай бол
Абай бол
2026, Казахстан, драма, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Скарлет
Скарлет
2025, Япония / США, боевик, приключения, анимация
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Супер Мишка
Супер Мишка
2024, Китай, приключения, анимация
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер, драма
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
