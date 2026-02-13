Меню
Киноафиша
Актау, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Копы в кино
Расписание сеансов Копы в кино, 2026 в Актау
18 февраля 2026
Расписание сеансов Копы в кино, 18 февраля 2026 в Актау
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
13
Завтра
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Копы в кино»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Nar Cinema
ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, RU
14:20
от 900 ₸
18:35
от 1400 ₸
Жалын 3D Актау
г. Актау, 14 мкрн, ТРЦ «Астана»
2D, RU
18:10
от 1100 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
GOAT: Мечтай по крупному
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер
Грозовой перевал
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Копы в кино
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
На помощь!
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Белдхэм. Проклятие ведьмы
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Рыбка унывака. Подводное приключение
Отзывы
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Қолымнан ұста
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Не знаете, что включить на вечер — у сербов есть жесткий детектив на 6 серий: смотрятся залпом
«Ради такого точно бросишь семью»: на Западе уже забыли про Юру Борисова – новым любимчиком стал Максим Матвеев, но что случилось?
«Я думаю, что он гений»: Фрейндлих назвала лучшего режиссера СССР – это не Рязанов, Гайдай или Меньшов
Эта серия «Фоллаута» худшая во всем втором сезоне: самый низкий рейтинг на IMDb и разочарованные отзывы
Есть 3 причины, по которым «Первому отделу» не нужно продолжения: одна из них в Шибанове
Интереснее Брагина из «Первого отдела»: жду с нетерпением новый исторический проект с Иваном Колесниковым
Какой на самом деле была Ванга? Этот сериал с Еленой Яковлевой посмотрела взахлеб – эпизоды длятся 52 минуты, но хочется еще и еще
2 свежих фильма, которые обречены на провал в прокате: могут стать самыми худшими за год
Зрители выбрали, что страшнее — «Пила» или «Звонок»: почему тихий японский хоррор пугает сильнее ловушек и крови
Не хуже «Первого отдела», а то и лучше: обратите внимание на эти 2 детектива из Дании — в каждом всего лишь по 8 серий
От вида этого голого героя в «Рыцаре Семи Королевств» зрители ахнули: кем на самом деле был сир Арлан
У «Хищника» будет еще одна часть: есть три варианта сиквела — все намеки уже были на экране
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667