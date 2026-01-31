Меню
Киноафиша Фильмы Қызым Расписание сеансов Қызым, 2026 в Актау 1 февраля 2026

Расписание сеансов Қызым, 1 февраля 2026 в Актау

Nar Cinema ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, KZ
15:10 от 1300 ₸ 21:50 от 1500 ₸
Байтерек 3D cinema г. Актау, 27 мкрн, ТРЦ «Байтерек», 3-й этаж
2D, KZ
13:35 от 1500 ₸ 19:10 от 3000 ₸
Жалын 3D Актау г. Актау, 14 мкрн, ТРЦ «Астана»
2D, KZ
21:50 от 1200 ₸
