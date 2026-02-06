Меню
Тәубе
Расписание сеансов Тәубе, 2026 в Актау
8 февраля 2026
Расписание сеансов Тәубе, 8 февраля 2026 в Актау
О фильме
Вся информация о фильме
Сегодня
6
Завтра
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Nar Cinema
ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, KZ
12:40
от 1200 ₸
18:00
от 1500 ₸
Жалын 3D Актау
г. Актау, 14 мкрн, ТРЦ «Астана»
2D, KZ
17:00
от 1000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Убежище
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Копы в кино
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
На помощь!
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Тәубе
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Көз тимесін
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Қызым
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Қолымнан ұста
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
