Киноафиша
Фильмы
Тәубе
Расписание сеансов Тәубе, 2026 в Актау
27 января 2026
Расписание сеансов Тәубе, 27 января 2026 в Актау
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Сегодня
23
Завтра
24
вс
25
пн
26
вт
27
ср
28
ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, KZ
13:05
от 800 ₸
14:45
от 900 ₸
15:10
от 3500 ₸
16:30
от 1000 ₸
18:35
от 1400 ₸
20:10
от 5000 ₸
21:35
от 1500 ₸
23:30
от 1500 ₸
Жалын 3D Актау
г. Актау, 14 мкрн, ТРЦ «Астана»
2D, KZ
20:40
от 1200 ₸
23:55
от 1200 ₸
