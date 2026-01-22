Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Көз тимесін Расписание сеансов Көз тимесін, 2026 в Актау

Расписание сеансов Көз тимесін, 2026 в Актау

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 22
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Көз тимесін»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx Aktau г. Актау, 16 мкрн, ТРК «Актау»
2D, KZ
11:50 от 2400 ₸ 13:40 от 2400 ₸ 15:30 от 2800 ₸ 17:20 от 2800 ₸ 21:30 от 3200 ₸
Байтерек 3D cinema г. Актау, 27 мкрн, ТРЦ «Байтерек», 3-й этаж
2D, KZ
13:40 от 1500 ₸ 17:20 от 1900 ₸ 19:10 от 3000 ₸ 21:25 от 3000 ₸
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Көз тимесін
Көз тимесін
2026, Казахстан, комедия
Жалмауыз Кемпір
Жалмауыз Кемпір
2026, Казахстан, ужасы
Тәубе
Тәубе
2026, Казахстан, драма
Казнить нельзя помиловать
Казнить нельзя помиловать
2026, США, фантастика
Гипноз
Гипноз
2026, Казахстан, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Примат
Примат
2026, США, ужасы
Флибубу
Флибубу
2025, Финляндия / Франция / Малайзия / Польша, приключения, анимация, комедия
Жұмақтан билет
Жұмақтан билет
2026, Казахстан, комедия, драма
Акыркы дем
Акыркы дем
2025, Кыргызстан, драма
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
2026, США, ужасы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше