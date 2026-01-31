Меню
Киноафиша Фильмы Кыял Расписание сеансов Кыял, 2025 в Актау 1 февраля 2026

Расписание сеансов Кыял, 1 февраля 2026 в Актау

Как купить билеты на сеанс фильма «Кыял»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Байтерек 3D cinema г. Актау, 27 мкрн, ТРЦ «Байтерек», 3-й этаж
2D, KZ
10:00 от 1200 ₸ 17:25 от 1900 ₸ 23:15 от 3000 ₸
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Тәубе
2026, Казахстан, драма
Қызым
2026, Казахстан, комедия
На помощь!
2026, США, ужасы, триллер
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Қолымнан ұста
2026, Казахстан, комедия
Көз тимесін
2026, Казахстан, комедия
Qiyal
2024, Казахстан, комедия
Горничная
2025, США, триллер
Кыял
2025, Кыргызстан, драма
Казнить нельзя помиловать
2026, США, фантастика
