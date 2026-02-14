Меню
Киноафиша
Актау, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Құшақташы мама
Расписание сеансов Құшақташы мама, 2026 в Актау
15 февраля 2026
Расписание сеансов Құшақташы мама, 15 февраля 2026 в Актау
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
14
Завтра
15
пн
16
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Құшақташы мама»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Nar Cinema
ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, KZ
18:25
от 1500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер
GOAT: Мечтай по крупному
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Грозовой перевал
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Копы в кино
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Казнить нельзя помиловать
Рецензия
Отзывы
2026, США, фантастика, боевик, криминал, триллер, детектив
На помощь!
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
По одному слову Аня поняла, что Шарапов — стукач: этот момент в «Место встречи изменить нельзя» многие не замечали годами
После кассы в $1,2 млрд вопрос был один: будет ли «Зверополис 3»? Вот что сказали авторы
Понравились «Фишер», «Метод» и «Декстер»? Польская «Изморозь» показывает маньяка без загадок — и держит в напряжении все 7 серий
Детектив и ироничный экшен: 2 новинки 2026 года на 6-8 серий, которые я посмотрела залпом за один вечер
Обожаю этого красавчика: пока жду 5 сезон «Первого отдела», гляну еще один сериал НТВ с Колесниковым в главной роли
Испанский детективный сериал от Netflix наделал много шума на стриминге: всего 6 серий, а обсуждают от Мехико до Берлина
Если пересматривать «Игру престолов» в 2026, сразу видно серию, где все скатилось на дно: и этот эпизод не в 7 сезоне
Самый идеальный сериал по Стивену Кингу длится 4 часа: осилите за один вечер и останетесь в ужасе от финала до утра
Каждая серия — новое убийство из сна: на PREMIER стартовал уникальный детектив с Прилучным и Моряк, который не похож ни на один другой сериал
Думали, что «Назад в будущее» — это уморительная трилогия о приключениях? Посмотрите ее в нужном порядке и расстроитесь
Можно посмотреть за один вечер: сколько серий у «Повелителя мух» и когда они выходят? Первая уже в Сети
26 февраля на Netflix решится судьба Бенедикта: 4 новые серии «Бриджертонов» меняют правила игры и свежий трейлер это подтверждает (видео)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667